POL-OG: Schwanau - Oldtimer entwendet, Zeugen gesucht

Nach dem Diebstahl eines Chevrolet Camaro in Nonnenweier, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach den unbekannten Langfingern und möglichen Zeugen. Der Oldtimer Baujahr 1968 wurde offenbar zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr aus einer Scheune in der Ottenheimer Straße entwendet. Für den Abtransport dürften die Unbekannten möglichweise einen Anhänger verwendet haben, da der Motor des amerikanischen Muscle-Cars sicherlich die Aufmerksamkeit des Besitzers oder anderer Anwohner auf sich gezogen hätte. Zum Zeitpunkt des Diebstahles waren an dem aufwendig restaurierten und rund 55.000 Euro werten Liebhaberfahrzeug die amtlichen Kennzeichen LR-ES68H angebracht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei. /rs

