Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprinter aufgebrochen

Neuenrade (ots)

Unbekannte Täter entfernten in der Straße Freiheit in der Nacht zum Montag fachmännisch ein Dreiecksfenster eines Mercedes Sprinter. Der Innenraum wurde durchsucht, jedoch nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0.

