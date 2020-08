Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Festnahme nach Einbruch und Sachbeschädigung

Warburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2020 gegen 00.07 h wurde der Polizei in der Bahnhofstraße in Warburg ein Graffiti Sprayer gemeldet. In Tatortnähe konnte ein 18jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, der für die aufgebrachten Graffitis in Frage kam. Bei den weiterenErmittlungen stellte sich heraus, dass in unmittelbarer Nähe ein Kellereinbruch stattgefunden hatte. Auch hierfür erhärtete sich der Tatverdacht gegen den zuvor festgenommenen 18jährigen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen auf. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. /Wo.

