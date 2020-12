Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Radfahrer gestürzt

GernsbachGernsbach (ots)

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag nach einem Sturz in der Zinsäckerstraße verletzt. Die Ursache des sich gegen 14:10 Uhr zugetragenen Malheurs ist derzeit noch unklar. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen liegen allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der 60-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Rastatt verbracht.

