Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0768 --Gescheiterter Einbruchsversuch--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 19.11.2020, 01:05 Uhr

Dank aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei junge Männer vorläufig fest. Sie hatten versucht in eine Apotheke in Schwachhausen einzubrechen.

Gegen 01:05 Uhr riefen Zeugen die 110 als sie einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen bemerkten, die gegen eine Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Schwachhauser Heerstraße traten. Im weiteren Verlauf liefen die Männer in Richtung Kurfürstenallee, kehrten dann zur Apotheke zurück und traten erneut gegen die Frontscheibe. Die ging daraufhin zu Bruch. Anschließend flüchteten der 20-Jährige und sein 17-jähriger Komplize zur anliegenden Straßenbahnhaltestellte St. Joseph-Stift. Dort konnten Einsatzkräfte die jungen Männer vorläufig festnehmen.

Auf der Wache wurde das Duo erkennungsdienstlich behandelt, nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Kinder- und Jugendnotdienst hinzugezogen. Die Polizei erstellte eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jagoda Matic

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell