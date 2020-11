POL-HB: Nr.: 0767--Frau antisemitisch beleidigt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, An der Weide Zeit: 18.11.20, 12.50 Uhr

Am Mittwoch stieß ein bislang unbekannter Mann in der Bahnhofsvorstadt antisemitische Beleidigungen gegenüber einer 48 Jahre alten Bremerin aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung und sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr alarmierte die 48-Jährige die Polizei. Ein Mann hatte sie vor einem Supermarkt in der Straße An der Weide mit den Worten "in die Gaskammer mit dir" antisemitisch beleidigt. Anschließend entfernte der Mann sich in Richtung Herdentorsteinweg.

Er wird zwischen 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine graue Hose und Turnschuhe mit blauen Applikationen.

Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Gesuchten machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

