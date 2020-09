Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Opel beschädigt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr, wurde auf dem Parkplatz beim Einkaufszentrum Dever Park in Papenburg ein schwarzer Opel Insignia beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte wohlmöglich beim Ein- oder Ausparken den Pkw an der linken Seite. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

