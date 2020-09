Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mann mit Messer verletzt

Papenburg (ots)

Bereits am Sonntag, 16. August, ist es am Hauptkanal links zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz eines Messers gekommen. Gegen 4.20 Uhr beobachtete ein Mann Streitigkeiten zwischen drei Männern und einer Frau. Als er der Frau zur Hilfe eilen wollte, wurde er von einem der Männer mit einem Messer in den Arm gestochen. Die Angreifer, wie auch die Frau, flüchteten anschließend in Richtung Sparkasse. Die Männer hatten dunkle Haare und waren nach Auffassung des Opfers vermutlich südosteuropäischer Herkunft. Die Frau hatte blondes Haar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

