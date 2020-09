Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schutzplanke beschädigt

Haren (ots)

Am Dienstag vergangener Woche ist es gegen 09.50 Uhr auf der Forststraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich dürfte es sich um einen LKW gehandelt haben, war in Richtung Wesuwe unterwegs und beschädigte eine Leitschutzplanke sowie einen Baum. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

