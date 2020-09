Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Frontabdeckung an Roller demontiert

Lathen (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 7.55 bis 12.35 Uhr, wurde auf dem Schulgelände der Erna-de-Vries Schule in Lathen ein orangefarbener Yamaha-Roller angegangen. Ein bislang unbekannter Täter demontierte die Frontabdeckung und legte die Elektronik frei, um das Fahrzeug möglicherweise kurz zu schließen. Am Roller entstand kein Schaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/92457-0 zu melden

