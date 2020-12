POL-OG: Kehl; Lahr - Vorsicht bei Haustürgeschäften, Warnhinweise der Polizei

Polizeipräsidium Offenburg

Kehl; Lahr (ots)

In den letzten Tagen kommt es laut Schilderung von Betroffenen vermehrt zu verdächtigen Wahrnehmungen in einzelnen Wohngebieten von Kehl und Lahr. Vermeintliche Vertreter eines Telekomunikation-, Gas- oder Stromanbieters klingeln an Haustüren und versuchen einen Vertrag mit den Bewohnern abzuschließen. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es bislang zu keinen Vermögensschäden oder strafbaren Handlungen. Dennoch rät die Polizei folgendes:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Lassen Sie sich von Vertretern stets einen Ausweis zeigen und rufen Sie bei Zweifel bei dem Anbieter an. - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren. - Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich bei Bedarf erklären. - Leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. - Achten Sie bei der Unterschrift immer auch auf die Datumsangabe. Denken Sie daran, dass ein fehlendes oder falsches Datum die Durchsetzung Ihres Widerspruches erschwert. - Verlangen Sie immer eine Kopie des Vertrags mit deutlich lesbarer Adresse und ebenso gut erkennbarem Namen des Vertragspartners. - Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen.

Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie auch im Internet unter: www.polizei-beratung.de

