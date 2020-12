POL-OG: Oberkirch - Unfall mit Verletzten

Polizeipräsidium Offenburg

Am heutigen Vormittag kam es gegen 9:45 Uhr auf der L89, kurz vor dem Ortseingang Oberkirch, zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 64-jährige Mercedesfahrerin war, möglicherweise aufgrund Sonnenblendung, auf den Anhänger eines dort in gleicher Fahrtrichtung stehenden Fahrzeuges des Straßendienstes aufgefahren. Ein Mitarbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt an dem Anhänger befand, wurde durch den Zusammenstoß erfasst und nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Ein weiterer Mitarbeiter im Fahrzeug wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Mercedes kam nach dem Unfall mittig auf der Gegenspur zum Stehen, weshalb die Straße für kurze Zeit in beiden Richtungen blockiert war. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro.

