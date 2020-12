Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbrecher in die Flucht geschlagen

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Eine offenstehende Terrassentür wurde einer 73-jährigen Bewohnerin in der Jagdhausstraße zum Verhängnis. Die 73-Jährige war in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag, gegen 24 Uhr, mit dem Putzen des Wohnungsflurs beschäftigt, bis sich ein noch unbekannter Einbrecher über die offene Tür Zugang zu der Wohnung verschaffte. Als sich die Bewohnerin umdrehte, stand sie dem ungewollten Besucher gegenüber, welcher ihr ein Messer in der rechten Hand in bedrohlicher Weise entgegengehalten haben soll. Darauf hat die 73-Jährige lauthals um Hilfe geschrien, wodurch ihr Partner hinzu eilte. Gemeinsam konnten sie den Unbekannten aus der Wohnung drängen und somit in die Flucht schlagen. Es kam zu keinen Verletzungen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, oder anderweitige Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221-680-0 zu melden.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell