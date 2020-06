Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneute Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht vom 20.06.20 auf den 21.06.20 zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr wurden in der Heinrich-Schütz-Straße und der Zügelstraße in Wörth die Außenspiegel an mehreren parkenden Fahrzeugen abgetreten. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu gleichgelagerten Vorfällen in der Heinrich-Schütz-Straße.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen konnten im Umfeld des Tatortes mehrere Personen festgestellt werden, die bei Erblicken der Polizeibeamten die Flucht ergriffen. Es gelang, die Tatverdächtigen durch fußläufige Verfolgung einzuholen und zu stellen.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de

