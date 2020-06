Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht vom 19.06.20 auf den 20.06.20 wurden in der Heinrich-Schütz-Straße in Wörth an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel durch derzeit unbekannte Täter abgetreten. Gegen 01:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine Personengruppe, die lautstark die besagte Straße passierte und mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de

