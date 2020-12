Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Flüchtiger Unfallverursacher

BühlBühl (ots)

Nach einer Unfallflucht sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Bühl bemerkte ein 54-jähriger VW-Fahrer den Unbekannten, wie dieser neben ihm Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf soll der Schlingernde den VW-Transporter gerammt haben, sodass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll und in die mittlere Betonabtrennung schleuderte. Anstatt dem verunfalltem Verkehrsteilnehmer zu helfen und für seinen mutmaßlich verursachten Schaden gerade zu stehen, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. In wie fern sich der 54-Jährige verletzt hat, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug des Verletzten, in Höhe von zirka 3000 Euro. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-114 zu melden.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell