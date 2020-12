Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Festnahme in Justizvollzugsanstalt

LahrLahr (ots)

Der Polizei gelang es am Mittwoch, einen mittels Haftbefehls wegen schweren Raubes gesuchten Mann in der Feuerwehrstraße festzunehmen. Da bei dem 46-Jährigen mehrere hochwertige Kleidungsartikel festgestellt werden konnten, haben die Beatmen auch Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert um eine noch bestehende Restfreiheitsstrafe abzusitzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell