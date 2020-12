Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gamshurst, L 87 - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

GamshurstGamshurst (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung hat am Donnerstagmorgen an der Einmündung der L 87 zur K 5372 zu einer Kollision zwischen einem Transporter und einem VW Golf geführt. Die 54 Jahre Golf-Lenkerin trug hierbei leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Feststellungen wollte der 50-jährige Fahrer des Transporters kurz vor 8:30 Uhr von Gamshurst kommend nach links in Richtung Achern einbiegen und prallte hierbei mit der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin zusammen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

