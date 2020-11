Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Andernach von Freitag, 30.10.2020, 13 Uhr bis Sonntag, 01.11.2020, 13 Uhr

AndernachAndernach (ots)

Andernach, Plaidt - Betrugsmasche am Telefon

Am Freitag kam es zu insgesamt 5 Telefonanrufen bei lebensälteren Personen im Stadtgebiet Andernach und im Bereich Plaidt mit der die Angabe ein Angehöriger habe einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten bzw. Toten verursacht und man benötige nun Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, um eine Verhaftung abzuwenden bzw. für Bestattungskosten. In einem Fall ging eine 83-jährige GS zur ihrer Hausbank und versuchte, 40.000 EUR in bar abzuheben. Seitens der Bank wurde sie auf Montag vertröstet, die Bank informierte die Polizei Andernach. Positives Fazit: bei allen 5 Fällen kamen die Täter nicht zum Erfolg.

Kruft - Quads ohne Zulassung

Am Samstag werden gegen 12:30 im Bereich Waschpark Kruft mehrere Quads ohne Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum gemeldet. Schließlich wurden 3 Quads im genannten Bereich fahrend festgestellt und die Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass alle 3 Fahrzeuge nicht zugelassen sind und die Fahrer in zwei Fällen nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen können. Die Weiterfahrt wurde, bis zur ordnungsgemäßen Zulassung untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Gesamtes Dienstgebiet - Kontrollen am Wochenende

Bei Kontrollen, die von Polizei und Kräften des Ordnungsamtes Andernach in der Freitag- und Samstagnacht durchgeführt wurden, konnte im Großen und Ganzen ein gesittetes Verhalten der angetroffenen Personengruppen festgestellt werden. Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung konnten nicht festgestellt werden. Lediglich ein 22-jähriger alkoholisierter Andernacher war mit der Kontrolle seiner Person am Freitagabend nicht einverstanden. Er verweigerte erst die Angaben seiner Personalien und beleidigte anschließend die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Halloweennacht verlief weitgehend ruhig im gesamten Inspektionsgebiet. Es kam lediglich zu einigen gemeldeten Ruhestörungen, ausgehend meist von Lokalitäten im Stadtgebiet Andernach.

