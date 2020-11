Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl eines Rasenmäher-Roboters

BoppardBoppard (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in der Andreas-Schüller-Straße in Boppard einen hochwertigen Rasenmäherroboter der Marke Gardena, nebst zugehöriger Garage.

Hinweise auf den/ die Täter nimmt die PI Boppard unter 06742/ 80 90 entgegen.

