Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos- Balkonbrand

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein Brand wurde den Polizeibeamten per Notruf am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in der Luisenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Feuer auf einem Balkon im dritten Obergeschoss festgestellt werden. Daraufhin wurden alle Bewohner des Wohnhauses durch die angerückte Feuerwehr- und Polizeikräfte informiert und evakuiert. Anschließend wurde das offene Feuer auf dem Balkon von den Feuerwehrkräften gelöscht. Durch den Balkonbrand kam kein Bewohner des Hauses zu Schaden. Ursächlich für das Feuer könnte ein technischer Defekt einer auf dem Balkon aufgehängten Lichterkette gewesen sein. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

