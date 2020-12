Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Alkoholisiert Unfall verursacht

Aufgrund von Alkohol hinter dem Steuer kam es in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch zu einem alleinbeteiligten Unfall. Ein 49-Jähriger Lastwagenfahrer befuhr, kurz nach 22:15 Uhr, die A5 in Richtung Süden. Hierbei kam der Mann, der offenbar mit zirka 1,4 Promille hinter dem Steuer saß, auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei rund 70 Außenleitplanken. Durch die Schieflage der Böschung verrutschten dabei etliche Paletten der Ladung nach rechts, sodass diese vom Auflieger herunterfielen sind. Der Unfallverursacher kam anschließend durch das Gegenlenken auf dem Standstreifen zum Stehen. Aufgrund der zu Fall gekommenen Getränkeladung, war die Fahrbahn großflächig verschmutzt und mit Flaschen übersäht. Die A5 musste kurzzeitig zur Unfallaufnahme und zur Reinigung gesperrt werden. Der entstandene Leitplankenschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Weiterhin wird der entstandene Sachschaden am Lastwagen und der verlorenen Ladung auf rund 25.000 Euro geschätzt. Den 49-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. /jt

