Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Auffahrunfall

RastattRastatt (ots)

Bei einer kurzen Verkehrsstauung auf dem Verzögerungsstreifen der A5-Anschlusstelle Rastatt-Nord kam es am Dienstagnachmittag, kurz nach 14:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 31-jährige Verkehrsteilnehmerin erkannte offenbar zu spät, dass die vor ihr befindliches Auto verkehrsbedingt abbremsen und anhalten mussten. Hierbei schob die 31-Jährige das vor ihr befindliche Fahrzeug auf ein weiteres, davorstehendes Auto auf. Die Unfallverursacherin sowie die Beifahrerin des mittleren Fahrzeuges wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in das Klinikum Rastatt, sowie in das Klinikum Karlsruhe verbracht. Während der Unfallaufnahme musste der Verzögerungsstreifen und der rechte Fahrbahnstreifen gesperrt werden, bis die Fahrzeuge abgeschleppt waren.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell