Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einige Anzeigen

GaggenauGaggenau (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 17-jährige Aushilfskraft eines Restaurants in der Hauptstraße zum Opfer gleich mehrerer Straftaten geworden sein. Während einer Streifenfahrt in der Innenstadt kam die junge Frau den Beamten weinend entgegengelaufen und gab sich unter anderem als Geschädigte eines möglichen Sexualdeliktes zu erkennen. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen in der Gaststätte kam es zu Störungen bei der Feststellung der Personalien möglicher Zeugen und Beteiligten, so dass die Beamten gar die Anwendung von Zwangsmaßnahmen androhen mussten. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erwarten nun die Beteiligten entsprechende Anzeigen wegen mutmaßlich begangener Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

/jt

