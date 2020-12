Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Falsche Polizisten baldowern Supermärkte aus

MittelbadenMittelbaden (ots)

Mit einer neuartigen Masche versuchten aktuell in Gaggenau, Sasbach und Kuppenheim Unbekannte Einkaufsmärkte auszuspähen. Am heutigen Mittwoch gingen ab 11 Uhr bei verschiedenen Verbrauchermärkten Anrufe eines angeblichen Kriminalbeamten ein. Dabei gab dieser vor, dass ein Überfall bevorstehen würde und versuchte über diese dreiste Masche, an firmeninterne Informationen zu gelangen. Alle Angerufenen erkannten jedoch das Vorgehen und verständigten daraufhin die `richtige Polizei´. Diese hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und rät bei solchen Anrufen das Gespräch zu beenden und über die bekannten Telefonnummer der örtlichen Polizei oder dem Notruf 110 Kontakt zu den echten Ermittlern aufzunehmen.

