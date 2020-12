Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Unfallflucht

MuggensturmMuggensturm (ots)

Nach einer Unfallflucht sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer parkte sein Fahrzeuggespann ordnungsgemäß am Dienstagabend, gegen 20 Uhr in der Draisstraße. In der Nacht auf den Mittwoch wurde der Anhänger durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Durch die ermittelnden Beamten konnten rote Lackspuren sichergestellt werden, die dem mutmaßlichen Verursacher zuzurechnen sind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell