Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Mehrzweckfahrzeug übersehen

OffenburgOffenburg (ots)

Bei einem Eingliederungsversuch in den Verkehr kam es am Montagmittag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schutterwälder Straße. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer hielt nach ersten Erkenntnissen an der Bushaltebucht gegenüber einer Tankstelle an und ließ einen Beifahrer hinzu steigen. Bei dem anschließenden Versuch, sich in den Verkehr einzugliedern, soll der 32-Jährige das in Richtung Innenstadt fahrende Mehrzweckfahrzeug übersehen haben. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall glücklicherweise keine Fahrzeuginsassen verletzt. Da der Wagen des 32-jährigen Kia-Fahrers nicht mehr fahrbereit war, musste der Verkehr zwischenzeitlich über die Busbucht umgeleitet werden.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell