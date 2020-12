Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim-Mit Motorradfahrer zusammengestoßen -Nachtrag

ÖtigheimÖtigheim (ots)

Eine 32-jährige Opel-Führerin befuhr kommend von Richtung Malsch in Richtung Rastatt die B36. Aufgrund dessen, dass sich die Ampel kurzweilig außer Betrieb befand, galt in diesem Zeitraum die Verkehrsbeschilderung. Hierbei soll die 32-Jährige das geltende "Vorfahrt gewähren" Schild am Einmündungsbereich der B3/ B36 und den auf der B36 in Richtung Durmersheim herbeifahrenden 53-jährigen Honda-Fahrer übersehen haben. Es kam zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Die Fahrerin des Pkw kam zu keinem Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro. Das demolierte Motorrad wurde geborgen. Kurzzeitig musste der Verkehr durch die vor Ort geeilten Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden geregelt werden. /kw

Ursprungsmeldung vom 15.122020

Ötigheim- Mit Motorradfahrer zusammengestoßen Der Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer beschäftigt aktuell die Polizei zwischen Rastatt und Ötigheim. Die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer ereignete sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr im Einmündungsbereich B3 / B36, welcher zur Unfallaufnahme aktuell gesperrt ist. Der Lenker des Zweirads wurde ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt und zur Behandlung ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme dauern an. /ma

