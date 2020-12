Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gebäudebrand

Schwanau-NonnenweierSchwanau-Nonnenweier (ots)

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr wurde ein Brand in einer Stallung zur Unterbringung von Schweinen in Nonnenweier bekannt. Nach derzeitigem Sachstand kamen sechs Ferkel durch den Brand zu Tode. Acht ausgewachsene Schweine und weitere neunzehn Ferkel konnten lebend durch die Feuerwehr aus dem Stall befreit werden. Diese wurden im Anschluss durch einen Tierarzt untersucht. Die Feuerwehren aus Schwanau, Lahr, Rust und Kappel waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch im Gange. /BALG

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell