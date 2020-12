Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sperrung nach Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

RastattRastatt (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen musste ein 30 Jahre alter Rollerfahrer am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 30-Jährige war gegen 13:30 Uhr auf der Rauentaler Straße in Richtung Rauental unterwegs. Gleichzeitig war der 51 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens auf dem Berliner Ring unterwegs und wollte die Rauentaler Straße während dem Ausfall der dortigen Lichtzeichenanlage überqueren. Hierbei erkannte er trotz des langsamen Heranfahrens offenbar den dort fahrenden Lenker des Zweirads zu spät und es kam zum Zusammenstoß. /ma

Ursprungsmeldung - Di 15.12.2020 14:57

Rastatt - Sperrung nach Verkehrsunfall

Rastatt Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Rauentaler Straße in Höhe der Kreuzung Berliner Ring aktuell gesperrt. Hierbei kam es am Dienstagnachmittag, kurz vor halb zwei, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Lastwagenfahrer. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde der Motorradfahrer hierbei schwer verletzt und musste medizinisch notversorgt werden. Die Unfallaufnahme dauert weiterhin an. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell