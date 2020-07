Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrzeug mutwillig zerkratzt (12.07.-13.07.2020)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntagabend, 21.00 Uhr, bis zum heutigen Montagmorgen, 10.00 Uhr, einen in der Fritz-Arnold-Straße 17 geparkten VW-Golf so großflächig beschädigt, dass der entstandene Sachschaden in noch unbekannter Höhe erst durch eine Fachwerkstatt benannt werden muss. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter das Fahrzeug rundherum. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0 in Verbindung zu setzen.

