Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geldbörsendiebstahl

OffenburgOffenburg (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Englerstraße kam es am Montag gegen 17:30 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl. Der unbekannte Täter entwendete eine Geldbörse und eine Brieftasche aus der Handtasche einer 70-jährigen Frau. Die Polizei nahm die Ermittlungen in der Sache auf. Das Polizeipräsidium Offenburg rät, beim Einkaufen die eigene Handtasche, sowie die Geldbörse nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bei Abhandenkommen der Bankkarten bitte diese unverzüglich über den zentralen Sperr-Notruf: 116 116 sperren lassen und den Vorfall der Polizei melden.

