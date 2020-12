Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sperrung nach Verkehrsunfall

RastattRastatt (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Rauentaler Straße in Höhe der Kreuzung Berliner Ring aktuell gesperrt. Hierbei kam es am Dienstagnachmittag, kurz vor halb zwei, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Lastwagenfahrer. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde der Motorradfahrer hierbei schwer verletzt und musste medizinisch notversorgt werden. Die Unfallaufnahme dauert weiterhin an. /jt

