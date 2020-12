Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Angetrunken

BühlBühl (ots)

Ein amtsbekannter angetrunkener 37-Jähriger geriet gegen 17.30 Uhr am Kirchplatz zunächst in Streit mit anderen dort aufhältigen Personen. Im Anschluss lief er in Richtung Bahnhof und traf im Bereich des Platzes Vilafranca auf zwei 12 und 14 Jahre alte Mädchen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Bühl soll es dann seitens des Mannes zu unflätigen Äußerungen gegenüber den beiden Mädchen wie auch des Anfassens im Bereich der Hüfte bei einem der Mädchen gekommen sein. Auch soll er eine Flasche in Richtung des jüngeren Mädchens geworfen haben. Durch eine Streife konnte der Störenfried dann im Bereich des ZOB angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung eines Richters musste der Mann die Nacht, zur Beseitigung der Ordnungsstörung, in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Den 37-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

