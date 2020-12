Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - neue Aschenbahn beschädigt

MahlbergMahlberg (ots)

Die Beamten des Polizeiposten Ettenheim sind auf der Suche nach Zeugen, nachdem am Mittwoch, vorletzter Woche eine Beschädigung am Sportplatz in Mahlberg festgestellt wurde. Unbekannte haben in die frisch sanierte Aschenbahn Buchstaben und Symbole eingeritzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

/nb

