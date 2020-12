Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit Fahrradfahrerin

OffenburgOffenburg (ots)

An einem Kreisverkehr auf der L99 übersah eine Seniorin am Steuer ihres VW am Montag gegen 17 Uhr beim Ausfahren in die Moltkestraße eine Radfahrerin, welche sich bereits im Kreisverkehr rechts neben dem PKW befand. Die 29-Jährige stürzte mit ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Die beiden Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

