Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 29.09.2020.

Goslar (ots)

Einbruch in Baucontainer und Bürokomplex.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 22.12 Uhr, bis Dienstagmorgen, 03.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam zunächst in einen auf dem Gelände einer Firma für Brandschutz in der Langen Wanne befindlichen Baucontainer und anschließend gewaltsam in den Bürokomplex des Firmengebäudes ein und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen allerdings mehrere tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Wanne oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unter Betäubungsmitteleinfluß mit dem Auto unterwegs.

Goslar. Am Montagabend, 23.45 Uhr, wurde ein 29-Jähriger aus Goslar mit seinem Fahrzeug im Bereich des Claustorwalls kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, der sich durch einen Schnelltest auch bestätigte. Der Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell