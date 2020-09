Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 28.09.2020

Goslar (ots)

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Hohegeiß. Am 28.09.2020 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher ein Gartentor zu einer Grundstückszufahrt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Wenden in der Straße Am Gretchenkopf rückwärts gegen das Gartentor und beschädigte dieses. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem Gartentor entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

