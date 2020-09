Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 29.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, 28.09.2020, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Triftstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Dabei befuhr eine 70jährige Frau mit ihrem Kleinkraftrad die Triftstraße aus Richtung Gustav-Steinbrecher-Straße kommend. An einer Fahrbahnverengung kam ihr aus der Triftstraße ein 47 Jahre alter Mann aus Salzgitter mit seinem Transporter entgegen. Die Frau wollte ausweichen und zog sich beim anschließenden Sturz eine nicht unerhebliche Verletzung an der Hand zu. (som)

Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Dienstag, 29.09.2020, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 53jähriger Mann aus Bornhausen mit seinem Fahrrad den Radweg an der B 243 in Richtung Seesen. An der Einmündung zum Schäfereiweg wurde er von einem 38 Jahre alten PKW-Fahrer aus Seesen übersehen. Dieser wollte vom Schäfereiweg kommend auf die Bundesstraße abbiegen. Beim Sturz zog sich der Radfahrer Verletzungen zu. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell