Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Fahrerlaubnis

KehlKehl (ots)

Bei einer Kontrolle in der Straßburger Straße durch Beamte der Bundespolizei konnte in der vergangenen Nacht innerhalb von wenigen Stunden zwei Personen festgestellt werden, welche ein Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führten. Der 18-jährige Fahrzeugführer und die 20-jährige Fahrzeugführerin haben jetzt jeweils mit einer Anzeige wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" zu rechnen, die noch in der Nacht von den Beamten des Polizeireviers Kehl übernommen wurden.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell