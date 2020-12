Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Holzhausen - Gebäudebrand

HolzhausenHolzhausen (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagmorgen kurz vor 10.30 Uhr Gebäudebrand in der Ortsmitte von Holzhausen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Ökonomiegebäude ausgebrochen, inwieweit das angrenzende Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist der derzeit noch unklar. Rettungskräfte der Feuerwehr sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Personen sollen sich nach Auskunft der Einsatzkräfte nicht im Gebäude befinden. Aktuell ist die Ortsdurchfahrt von Holzhausen gesperrt. Bewohner eines angrenzenden Hauses wurden vorsichtshalber evakuiert.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell