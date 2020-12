Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Einfamilienhaus

LeichlingenLeichlingen (ots)

Einbrecher durchwühlten am letzten Samstag ein komplettes Haus.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Fritz-Hinrichs-Weg verschlossen am Samstag (05.12.) alle Fenster und Türen, bevor sie gegen 11:00 Uhr das Haus verließen. Als sie am Abend gegen 22:30 Uhr wieder zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass ein Fenster offen stand. Im Haus waren sämtliche Zimmer durchsucht worden. Schränke und Schubläden standen offen, der Inhalt lag teilweise auf dem Boden verstreut. Die Einbrecher entwendeten vorwiegend Schmuck. Wie viel und was genau gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

