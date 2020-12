Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb entwendet vier hochwertige Mobiltelefone

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (04.12.) gegen 17 Uhr hat ein dreister Ladendieb in der Hauptstraße zugeschlagen.

Der Unbekannte hielt sich in einem Telefonladen auf und machte sich an einer Smartphone-Auslage neben dem Eingang zu schaffen. Er löste bei dem Diebstahl zwar einen Alarm aus, jedoch befand sich der Angestellte des Telefonladens gerade in einem Kundengespräch. Mit vier Mobiltelefonen der Marke Apple rannte der Täter in Richtung grüne Ladenstraße. Die Geräte haben insgesamt einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Dieb wurde bei seiner Tat durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Er wurde von einer Zeugin zudem wie folgt beschrieben: Männlich, circa 15 bis 18 Jahre alt, dunkle kurze Haare, weiße Bomberjacke, schwarze Mund-Nase-Bedeckung.

Die Polizei fahndete anschließend erfolglos nach dem Täter. Die Geräte wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

