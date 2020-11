Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Verkehrsunfall zwischen Auto und Rollerfahrer

Mannheim-SchönauMannheim-Schönau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen wurde ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer leicht verletzt. Der 17-Jährige war kurz vor 6 Uhr mit seinem 50er-Roller auf der Lilienthalstraße in Richtung Sonderburger Straße unterwegs. An der Einmündung zum Tarnowitzer Weg nahm ihm ein 28-jähriger Fiat-Fahrer beim Linksabbiegen in die Lilienthalstraße die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen am Rücken zu. Er wurde zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 28-jährigen Fahrer des Fiat wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

