Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 49-jähriger Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-NeckarauMannheim-Neckarau (ots)

Eine 49-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neckarau leicht verletzt. Ein 27-jähriger Mann befuhr gegen 21 Uhr mit seinem VW die Walter-Krause-Straße in Richtung Neckarauer Straße. Beim Rechtsabbiegen in die Neckarauer Straße übersah er die 49-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg stadtauswärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte die Radlerin und zog sich leichte Verletzungen im Rücken- und Nackenbereich zu. Sie wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden.

