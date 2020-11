Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Bremse und Gaspedal verwechselt - 14.000 Euro Sachschaden

Mühlhausen/Rhein-Neckar-KreisMühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil eine 55-jährige Autofahrerin am Dienstag um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße In den Rotwiesen das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte entstand Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Die Fahrerin fuhr dabei gegen einen anderen Pkw und schob diesem auf ein weiteres geparktes Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zwei der Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell