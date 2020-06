Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Tankstelle in Varel - Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen

Varel (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 01.06.2020, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Bundestraße. Bislang unbekannte Täter öffneten die Zugangstür gewaltsam und drangen so in den Verkaufsraum vor. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich Zigaretten. Zeugen, die in der Nacht oder auch bereits am Tag zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

