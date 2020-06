Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe flüchten

Arnsberg (ots)

Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, flüchteten am Samstag zwei Ladendieben aus einem Discounter an der Heinrich-Lübke-Straße. Gegen 20.30 Uhr bezahlten die beiden Männer ein Packung Nüsse. Als sie das Geschäft verließen, löste die Alarmanlage aus. Die Männer wurden angesprochen und legten mehrere Flaschen Alkohol auf die angrenzende Fensterbank. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft. Ob die Männer noch weiteres Diebesgut bei sich trugen, ist nicht bekannt. Die beiden Diebe waren etwa 1,65 Meter groß, schlank und schwarz bekleidet. Sie sprachen nicht Deutsch und haben ein südländisches Aussehen. Einer der Männer trug einen Lederrucksack. Der andere Mann führte eine dünne Umhängetasche mi sich. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell