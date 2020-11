Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rauchmelder beim Kochen ausgelöst

Das Kochen von Abendessen hat am Sonntagabend einen Polizei-, Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz in Bad Mergentheim ausgelöst. Drei Frauen waren gegen 19 Uhr in einem Gebäude in der Max-Planck-Straße mit der Essenszubereitung beschäftigt, als der Alarm des Rauchmelders ertönte. Die Einsatzkräfte kamen vor Ort. Niemand wurde verletzt, es entstand kein Schaden.

Weikersheim-Laudenbach: Oldtimer bei Kollision beschädigt

Ein Oldtimer ist bei einer Kollision am Freitagmittag in Igersheim stark beschädigt worden. Ein 60-Jähriger war gegen 12 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Hermann-von-Mittnacht-Straße unterwegs und wollte vom Kreisverkehr kommend nach links in Richtung der Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Alfa GT eines 43-Jährigen. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro. Der 52-jährige Beifahrer in dem Oldtimer zog sich leichte Verletzungen zu.

Tauberbischofsheim: Erst laute Musik, dann still in Gewahrsam

Ein nächtlicher Streifzug durch Tauberbischofsheim endete für einen 26-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Gewahrsam auf einem Polizeirevier. Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil der junge Mann gemeinsam mit einem 21-Jährigen gegen 2.15 Uhr lautstark mit Musik durch die Königheimer Straße gezogen war. Nach Ankunft der herbeigerufenen Beamten drehte das Duo die Musik provokant noch lauter auf, bis sie sie schließlich doch widerwillig ausschalteten. Beide waren stark alkoholisiert und zeigten sich uneinsichtig und aggressiv. Der 26-Jährige schrie herum und war kaum zu beruhigen. Infolge kündigten die Polizeibeamten ihm den Gewahrsam an und legten ihm Handschließen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von circa 2,3 Promille. Der Mann wurde auf dem Polizeirevier seinen Eltern überstellt. Die Polizisten beschlagnahmten die Musikbox, damit es seitens des 21-Jährigen zu keinen weiteren von ihm angekündigten Ruhestörungen kommen konnte. Beide Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 19

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell