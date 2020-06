Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Dieseldiebstahl

Herdorf (ots)

Aus dem Tank eines Lkw, welcher in der Straße Kupferhütte geparkt war, wurden mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. An dem Lkw, der für die Fahrschulausbildung genutzt wird, wurde der Tankdeckel aufgebrochen und der Kraftstoff abgezapft. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, den 03.06.2020 und Montagmorgen, den 08.06.2020. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

